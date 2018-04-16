Şeker alabilmek için bakkala 3 düğme veren çocuk.

Dükkana giren ufaklık, şeker istediğini parmağıyla belirtiyor, bunun üzerine ne kadar parası olduğunu soran bakkal sahibine, cebinden çıkardığı 3 düğmeyi uzatıyor. Vicdan sahibi kadın da 3 düğme karşılığında istediği şekeri ufaklığa veriyor. Görüntüler sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.