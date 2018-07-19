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Sel sularında elektrik akımına kapıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

Sel sularında elektrik akımına kapıldı, yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

Hindistan'ın Ludhiana kentinde bir caddeyi kaplayan sel sularında ilerlemeye çalışan adam elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak suya düştü. Çevredekilerin sadece uzun çubuklarla müdahale ettiği talihsiz adam, yüzüstü düştüğü suda boğularak hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan sel elektrik akımı ölüm

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