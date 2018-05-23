Sel sularındaki köpeği böyle kurtardı

San Antonio Express-News muhabiri Alexandro Luna, sel sularında mahsur kalan köpeği kurtardı. Şehirde yaşanan yoğun yağışlar ve fırtınalardan dolayı oluşan sel, şehirde hayatı felç etti.

Muhabir, bir polis memurunun yardımıyla sel sularında kalan köpeği yukarı almayı başardı. İşte o görüntü.

