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Sel sularındaki köpeği böyle kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2018 13:54 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaletinde bulunan San Antonio şehrinde bir muhabir köpeği böyle kurtardı.

San Antonio Express-News muhabiri Alexandro Luna, sel sularında mahsur kalan köpeği kurtardı. Şehirde yaşanan yoğun yağışlar ve fırtınalardan dolayı oluşan sel, şehirde hayatı felç etti.

Muhabir, bir polis memurunun yardımıyla sel sularında kalan köpeği yukarı almayı başardı. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
muhabir ABD Teksas köpek kutarma sel

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