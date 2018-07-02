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Selfie çekmek isterken akıntıya kapıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.07.2018 14:57 | Son Güncelleme

Pakistan'da Swat Nehri kenarında özçekim yapmak isteyen 19 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak feci sonu yaşadı. Fotoğraf çekmek için akan nehre yakınlaşmak isteyen genç, kaygan kayalıklara basarak hırçın sulara kapıldı. Yaşanan dehşet anları arkadaşının kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Pakistan'da bulunan Swat Nehri'ne karşı selfie çekmek isteyen 19 yaşındaki genç, kayalıklardan inmek isterken kayarak akıntıya kapıldı. Sadece bir selfie fotoğrafı çekmek için ıslak ve kaygan kayalıklardan geçerek inmeye çalışan talihsiz genç ayağı kayınca korkunç sonu yaşadı. Bir anda akıntıya kapılan genç hiçbir şey yapamadı ve kayboldu.

Geçtiğimiz cuma günü yaşanan dehşetin ardından olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaklaşık 6 saatlik aramadan sonra 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Gencin hırçın suya kapılmadan hemen önceki anları ise amatör kameraya şans eseri kaydedildi. İşte selfie çılgınlığı sonucu hayatını kaybeden gencin dehşet anları...

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan özçekim selfie nehir

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