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Selfie çekmek isterken kucağındaki bebeği düşürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 14.05.2018 09:41 | Son Güncelleme

Hindistan'da AVM'deki yürüyen merdivenlerde selfie çekmek istediği iddia edilen ailenin bebeği, annesinin kucağından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzey batısında Sri Ganganagar'da bulunan AVM'de bir anne, yürüyen merdivende 10 aylık çocuğunu düşürdü. Selfie çekmek için hazırlanan babanın elindeki telefona bakan anne merdivene adımı atar atmaz çocuğu kucağından kayarak merdiven boşluğunda aşağı düştü.

Dengesini kaybeden annenin ellerinin arasında kayan çocuk karşısında aile şoke olup hemen aşağıya koşmaya başladı ancak üç kat aşağı düşen çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan bu dehşet anları AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan selfie bebek merdiven boşluğu

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