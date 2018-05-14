Selfie çekmek isterken kucağındaki bebeği düşürdü

Hindistan'ın kuzey batısında Sri Ganganagar'da bulunan AVM'de bir anne, yürüyen merdivende 10 aylık çocuğunu düşürdü. Selfie çekmek için hazırlanan babanın elindeki telefona bakan anne merdivene adımı atar atmaz çocuğu kucağından kayarak merdiven boşluğunda aşağı düştü.
Dengesini kaybeden annenin ellerinin arasında kayan çocuk karşısında aile şoke olup hemen aşağıya koşmaya başladı ancak üç kat aşağı düşen çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan bu dehşet anları AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı.
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