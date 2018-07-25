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Şemsiye ile balık avı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

Şemsiye ile balık avı!

Sosyal medyada yayılan bir görüntü şemsiye ile balık avlayan adamı gözler önüne serdi. İlginç balıkçılık yöntemi ile ilgi uyandıran adamı kayda alan kişiler de gülme krizine girdi. İşte o video.

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Anahtar Kelimeler:
şemsiye balık avı

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