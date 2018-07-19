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Şemsiye ile kamyonu durdurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 19.07.2018 14:43 | Son Güncelleme

Elindeki şemsiyesi ile kamyonu durdurdu.

Sosyal medyada yayılan ilginç bir görüntü izleyenleri güldürdü. Yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde kayan bir kamyon, elinde şemsiye olan adamın arabasına doğru kayınca olanlar oldu.

Arabasını ve kendisini korumak için kamyona şemsiye uzatan adam, o anda kamyonun durmasıyla rahat bir nefes aldı. İşte o güldüren ilginç görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
şemsiye kamyon yağmur

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