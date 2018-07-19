Şemsiye ile kamyonu durdurdu

Sosyal medyada yayılan ilginç bir görüntü izleyenleri güldürdü. Yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde kayan bir kamyon, elinde şemsiye olan adamın arabasına doğru kayınca olanlar oldu.

Arabasını ve kendisini korumak için kamyona şemsiye uzatan adam, o anda kamyonun durmasıyla rahat bir nefes aldı. İşte o güldüren ilginç görüntü.

