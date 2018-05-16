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Sen nasıl babasın! 4 yaşındaki kızına silah kullandırtan adam

İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2018 20:09 | Son Güncelleme

Bir babanın küçük kızına silah kullandırttığı görüntüler büyük tepki çekti.

ABD'de bir babanın 4 yaşındaki kızına silah kullandırttığı görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde baba silahı tutarken kızına da tetiğe basması için yardım ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
silah baba

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