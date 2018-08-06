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Sen ne güzel bir çocuksun!

İLGİNÇ HABERLER  | 06.08.2018 11:52 | Son Güncelleme

Küçük çocuğun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi gördü.

Doğuştan yürüme engeli olan ufak çocuk adım atarken yaşadığı mutluluğu köpek dostu Maggie ile paylaşıyor. Cep telefonu kamerası yansıyan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
köpek sosyal medya Çocuk Maggie

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