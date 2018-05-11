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Servis durmadan kapısı açıldı, küçük çocuk ölümden döndü!

İLGİNÇ HABERLER  | 11.05.2018 09:00 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, öğrenci servisinden indiği esnada ayağı takılan kız öğrenci, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrenci servisinden inmeye çalışan ilkokul öğrencisi, minibüs durmadan inmek istediği esnada ayağı takılınca aracın altına girdi.

Durumu fark eden sürücünün aracı durdurmasıyla olası facianın önüne geçildi. Minibüsün altından çıkan küçük kıza çevredekiler müdahale etti. Yaşanan o anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman servis Çocuk öğrenci

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