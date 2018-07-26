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Sevgilisini sırtüstü motosiklete yatırıp tek teker üstünde gitti...O anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 26.07.2018 09:39 | Son Güncelleme

Maltepe sahil yolu İdealtepe mevkiinde kız arkadaşını sırtüstü yatırarak metrelerce tek teker üstünde giden motosikletli maganda trafikte adeta terör estirdi. Şov uğruna herkesin hayatını tehlikeye atan genç, trafik polisinin yanından da bu şekilde geçtiği o görüntüleri kaydettirip sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve benzeri trafiğin en işlek noktalarında akan trafikte araçların arasından tek teker üstünde geçen ve akrobatik hareketlerle herkesin canını hiçe sayan motosikletli magandaların tehlikeli şovlarına bir yenisi daha eklendi. Maltepe sahil yolu İdealtepe mevkii Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir motosikletli daha önce eşine rastlanmamış bir hareketle kameraya yansıdı.

Kız arkadaşlarından birini sırtüstü yatıran motosikletli, akan trafikte araçların arasında metrelerce tek teker üstünde gitti. Hem kendi hem kız arkadaşı hem de başka sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte giden maganda adeta terör estirdi. Trafikteki sürücüler şaşkın bakışlarla motosikletliyi izlerken, bu kişi o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

TRAFİK POİSİNİN YANINDAN DA GEÇTİ

Öte yandan motosikletliyi, bu tehlikeli akrobatik hareketiyle seyrettiği esnada trafik polisi fark etti. Elini kaldırarak motosikletliye durmasını gösteren polise aldırış etmeye motosikletli, yanından tek teker üstüne geçerek yoluna devam etti. Magandanın diğer bir görüntüsünde ise kız arkadaşlarını önlü ve arkalı motosiklete bindirip, tek teker üstünde gitmesi de kayda alındı. Motosikletlinin tek teker üstünde gittiği esnada sırtüstü yatırdığı kız arkadaşının ayaklarının yere değmesi ise dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. (İHA)

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istanbul Motosiklet maganda tek teker

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