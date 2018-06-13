Sevimli hırsızın bu görüntüleri sosyal medyayı salladı

Walt Disney World'ün Sihirli Krallığı'ndaki bir mağazaya giren sincabın, raftan bir paket fıstıklı şekerleme kapıp kaçtığı anların görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından birbiri ardına paylaşıldı. İşte o görüntüler...
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