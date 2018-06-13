HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sevimli hırsızın bu görüntüleri sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.06.2018 22:59 | Son Güncelleme

Sevimli sincabın, raftaki fıstıklı şekerlemeleri kapıp kaçtığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Walt Disney World'ün Sihirli Krallığı'ndaki bir mağazaya giren sincabın, raftan bir paket fıstıklı şekerleme kapıp kaçtığı anların görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından birbiri ardına paylaşıldı. İşte o görüntüler...


PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Polonya'da ördek ailesine zabıta eskortuPolonya'da ördek ailesine zabıta eskortu
Balık tutmaya çalışan adama efsane şakaBalık tutmaya çalışan adama efsane şaka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sincap Walt Disney World fıstıklı şekerleme

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polonya'da ördek ailesine zabıta eskortu

Polonya'da ördek ailesine zabıta eskortu

Balık tutmaya çalışan adama efsane şaka

Balık tutmaya çalışan adama efsane şaka

Motosikletli kadın sürücü ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Motosikletli kadın sürücü ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Sineklerden kurtulmayı vadeden pazarlamacı duyanları güldürüyor

Sineklerden kurtulmayı vadeden pazarlamacı duyanları güldürüyor

Jandarma'dan 179. yaşa özel klip

Jandarma'dan 179. yaşa özel klip

Katı atık toplamak için çöp konteynerine girdi

Katı atık toplamak için çöp konteynerine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.