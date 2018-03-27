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Sevimli köpek bu kelimeyi her duyduğunda çılgına döndü

İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2018 22:03 | Son Güncelleme

Sevimli köpek şişkosun kelimesini her duyduğunda adeta sinir krizi geçirdi.

Köpeğine şişkosun diyerek sinirlendiren adam sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
köpek şişko

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