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Sevimli köpek dışarı çıkmak istemeyince...

İLGİNÇ HABERLER | 14.01.2018 16:17 | Son Güncelleme 3 saat önce

Dışarı çıkmak istemeyen dünya tatlısı köpeğin, sahibine direnişi sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
köpek sosyal medya

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