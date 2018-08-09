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Sevimli köpek, küçük çocuğu böyle korudu

İLGİNÇ HABERLER  | 09.08.2018 09:19 | Son Güncelleme

Ssevimli köpek yaptığı hareketle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Küçük dostunun tehlikeli yerde oynadığını ve başına bir şey gelebileceğini düşünen köpeğin koruma içgüdüsü izleyenleri hayran bıraktı. Sosyal medyada yayılan görüntü büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
köpek Çocuk

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