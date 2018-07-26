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Sevimli köpek o akıma uydu

İLGİNÇ HABERLER  | 26.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

Dünyayı kasıp kavuran 'in my feelings challenge' akımına uyan köpek, sosyal medyayı salladı.

Soslya medyada yayılan bu görüntü izleyenleri güldürdü. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, sevimli köpeğin 'in my feelings challenge' akımına uyması sosyal medyayı salladı.

PARTNERKerimcan izdihamıKerimcan izdihamı
Ateşli iple atlamak isterken az kalsın yanıyorduAteşli iple atlamak isterken az kalsın yanıyordu
Yılanın yediği tavukları geri çıkartan adamYılanın yediği tavukları geri çıkartan adam
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Anahtar Kelimeler:
köpek im my fellings challenge sosyal medya

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