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Sevimli köpek, herkesi şaşkına uğrattı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2018 20:10 | Son Güncelleme

Köpeğin katıldığı yarışmada sergilediği performans izleyenleri güldürdü.

Sahibinin komutlarıyla hareket eden sevimli köpek zaman zaman sahibinden bağımsız olarak farklı şeyler yaparak izleyenlere komik anlar yaşattı.

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Anahtar Kelimeler:
yarışma köpek

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