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Sevimli penguenler Çinli turistlerin ilgi odağı oldu

İLGİNÇ HABERLER | 26.12.2017 11:07 | Son Güncelleme 4 saat önce

Çin'in kuzey doğusunda yer alan Harbin şehrinde kurulan özel bir tema parkında görücüye çıkan penguenler neşeli görüntülere sahne oldu. Heilongjiang eyaletinde açılan Polarland adlı tematik parkta Noel Baba kıyafetleri giydirilen penguenler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Penguenler için suni kardan özel bir pist oluşturdu. Parka gelen Çinli turistler meraklı gözlerle etrafta gezinen penguenlerin bol bol fotoğrafını çekti.

Bazı küçük çocukların penguenlerin pistine inerek onlara yakından bakmasıysa ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Polarland Tema Parkında oluşturulan yapay kar üzerindeki penguenlere kırmızı pelerinler giydirildi. Özellikle çocukların ilgisini çeken sevimli penguenler, aynı zamanda donar endişesiyle çocukları üzdü.

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Anahtar Kelimeler:
turist çin Penguen Noel Baba

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