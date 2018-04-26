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Seyir halindeki aracından inip halay çeken TIR sürücüsü

İLGİNÇ HABERLER  | 26.04.2018 08:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’de seyir halindeki tırdan inen sürücü, yol ortasında halay çekti. Sürücünün kazaya davetiye çıkardığı o anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen tır sürücüs seyir halindeyken aracından inerek yol ortasında halay çekti. İdaresindeki tırı bırakarak sürücünün yol ortasında halay çeken bu görüntüsü kazaya davetiye çıkartırken, yoldan geçen diğer sürücüler o anları cep telefonları ile kaydetti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli TIR halay

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