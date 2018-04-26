Seyir halindeki aracından inip halay çeken TIR sürücüsü

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen tır sürücüs seyir halindeyken aracından inerek yol ortasında halay çekti. İdaresindeki tırı bırakarak sürücünün yol ortasında halay çeken bu görüntüsü kazaya davetiye çıkartırken, yoldan geçen diğer sürücüler o anları cep telefonları ile kaydetti. (İHA)

