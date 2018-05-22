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Seyir halindeki tırın sileceğine yılan dolandı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2018 08:25 | Son Güncelleme

Karabük'te bir tırın sileceğine dolanan yılanı polis ekipleri aldı, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük'ten Ankara istikametine seyreden tır sürücüsü, aracın sileceğine dolanan yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanı fark etti. Bir süre yoluna devam eden sürücü, daha sonra Hamzalar mevkisinde gördüğü trafik polislerini durdurarak yardım istedi.

Ekipler, tırın sileceğine dolanan yılanı alarak yol kenarına bıraktı. Polisin yılanı silecekten alması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi (AA)

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silecek yılan Karabük

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