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Shaquille O'Neal büyük tehlike atlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

NBA tarihinin en önemli basketbolcularından Shaquille O'Neal, köpek balıklarıyla dolu okyanusta kafes dalışı yaptı. 46 yaşındaki efsane, bir köpek balığının kafesin bölmesinden içeri girmesiyle büyük bir tehlike atlattı.

NBA tarihinin en önemli basketbolcularından Shaquille O'Neal bir belgesel kanalının düzenlediği köpek balığı haftası programına konuk oldu. Bahamalarda köpek balıklarıyla dolu okyanusa yerleştirilen kafesin içine girdi. Ancak dakikalar sonra bir köpek balığı kafesin bölmesinden içeri girmeyi başardı.

Kafesin etrafında bulunan dalgıçlar olaya derhal müdahale ederek basketbolcuyu kafesten çıkardı. Shaquille O'Neal, kafesten çıkarıldıktan sonra "köpekbalığı saldırısından sağ kurtuldum" dedi. Görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Shaquille O'neal köpekbalığı

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