Shaquille O'Neal büyük tehlike atlattı

NBA tarihinin en önemli basketbolcularından Shaquille O'Neal bir belgesel kanalının düzenlediği köpek balığı haftası programına konuk oldu. Bahamalarda köpek balıklarıyla dolu okyanusa yerleştirilen kafesin içine girdi. Ancak dakikalar sonra bir köpek balığı kafesin bölmesinden içeri girmeyi başardı.

Kafesin etrafında bulunan dalgıçlar olaya derhal müdahale ederek basketbolcuyu kafesten çıkardı. Shaquille O'Neal, kafesten çıkarıldıktan sonra "köpekbalığı saldırısından sağ kurtuldum" dedi. Görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.



