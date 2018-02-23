HABER

Show TV muhabirinin kangalla zor anları

İLGİNÇ HABERLER  | 23.02.2018 16:51 | Son Güncelleme

TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harakatı'nda Mehmetçiğe yardımcı olması için Kangal köpeklerinin gönderileceği belirtildi.

Show Haber, bu amaçla kadın muhabirini Kangal köpeklerinin yetiştiği bölgeye gönderdi. Muhabir, Kangal köpeği ile anons çekmek isterken, dev köpekle oldukça zorlu anlar yaşadı ve ortaya bu komik görüntüler çıktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kangal köpeği show tv muhabiri

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız

Polislerin çalışma saatleri değişti! Talimat geldi yeni çalışma saatleri belirlendi

Polislerin çalışma saatleri değişti! Talimat geldi yeni çalışma saatleri belirlendi

Galatasaray 5 - 0 Bursaspor (Maç özeti)

Galatasaray 5 - 0 Bursaspor (Maç özeti)

Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne sevimli hayvan:)) resmen gülüyor sanki:))
çok sevimli ve tatlı bişey ya:))
Diğer Haberler
Çocukların çamur oyunu izlenme rekoru kırıyor

Çocukların çamur oyunu izlenme rekoru kırıyor

Koca yürekli karga yemeğini fareyle böyle paylaştı

Koca yürekli karga yemeğini fareyle böyle paylaştı

İngiltere'deki Adanalı vatandaş kahkahaya boğdu

İngiltere'deki Adanalı vatandaş kahkahaya boğdu

İşte Türk askerinin eğittiği Somali askerleri

İşte Türk askerinin eğittiği Somali askerleri

Metro istasyonunda korkunç kaza! Tren metrelerce sürükledi

Metro istasyonunda korkunç kaza! Tren metrelerce sürükledi

Her saniyesi dehşet! Köpeğe işkence cep telefonu kamerasında

Her saniyesi dehşet! Köpeğe işkence cep telefonu kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.