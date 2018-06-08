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Sıcaklardan bunalan iki genç içi su dolu küvetli motosikletle yolculuk yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2018 07:36 | Son Güncelleme

Adana’da sıcaklardan bunalan iki kişi kullandıkları motosikletin yanına küvet monte edip içini su doldurup yolculuk etti.

Alınan bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen iki arkadaş kullandıkları motosikletin yanına küvet monte etti. Monte ettikleri küveti suyu doldurduktan sonra bir kişi motosikleti kullanırken diğer kişide su dolu küvet içerisinde yolculuk etti. Durumu gören vatandaşlar şaşkınlık içerisinde cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana küvet Motosiklet

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