Sıcaklardan bunalan iki genç içi su dolu küvetli motosikletle yolculuk yaptı

Alınan bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen iki arkadaş kullandıkları motosikletin yanına küvet monte etti. Monte ettikleri küveti suyu doldurduktan sonra bir kişi motosikleti kullanırken diğer kişide su dolu küvet içerisinde yolculuk etti. Durumu gören vatandaşlar şaşkınlık içerisinde cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. (İHA)



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