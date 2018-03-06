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Şiddetli rüzgar havaalanının çatısını yerle bir etti

İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2018 15:34 | Son Güncelleme

Çin'de kaydedilen görüntülerde, şiddetli rüzgarın havaalanı çatısını yıktığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Çin’in Nanchang Changbei Uluslararası Havaalanı’nda saatte 109 km hızla esen rüzgar’ın havaalanının çatısını yıktığı anlar amatör kameralar tarafından böyle kaydedildi.

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çin havaalanı rüzgar çatı

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