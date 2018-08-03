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Şiddetli yağış sonrası sel sularına kapılan iş makinesi böyle devrildi

İLGİNÇ HABERLER  | 03.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

Rize’de son günlerde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle derelerin su debileri yükseldi. Dere kenarında bulunan bir iş makinesi azgın sulara gömüldü.

Rize’nin Güneysu ilçesi Ballıdere’de dere ıslah çalışmalarında çalışan bir iş makinesi, derenin su debisinin artmasının ardından suya gömüldü. İş makinesinin suya devriliş anı bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti, sosyal medyada paylaştı.

İş makinesi park halinde olduğu için olayda can kaybı yaşanmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize sel şiddetli yağış iş makinesi

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