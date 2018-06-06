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Sigara isteyen teyzeden efsane tepki

İLGİNÇ HABERLER  | 06.06.2018 21:31 | Son Güncelleme

Gençlerden sigara isteyen teyzenin sigarasına kavuştuğu anda verdiği efsane tepki sosyal medyayı salladı.

Arabada bekleyen gençlere yanaşan teyze, bir çöp sigara isteyince gençler ilkin teyzenin bu isteğini geri çeviriyor. Sonrasında koyu bir sohbete koyulan teyzeye arabadaki gençlerden biri 'teyze yakalım mı bir sigara?' deyince teyzenin verdiği efsane tepkiyi izliyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Teyze sigara

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