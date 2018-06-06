Sigara isteyen teyzeden efsane tepki

Arabada bekleyen gençlere yanaşan teyze, bir çöp sigara isteyince gençler ilkin teyzenin bu isteğini geri çeviriyor. Sonrasında koyu bir sohbete koyulan teyzeye arabadaki gençlerden biri 'teyze yakalım mı bir sigara?' deyince teyzenin verdiği efsane tepkiyi izliyoruz.



