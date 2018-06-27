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Sıkıştığı yerden kurtulan güvercini kedi kaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2018 08:15 | Son Güncelleme

Bir apartmanın çatısına sıkışan ve kendi imkanlarıyla kurtularak yere inen güvercini, sokak üzerinde bulunan kedi kaptı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Tabaklar Mahallesi Akbaba Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına ayağı sıkışan güvercini gören vatandaşlar, durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarında merdiven olmaması nedeniyle merdiven almak için olay yerinden kısa süreliğine ayrıldılar.

Ekiplerin olay yerinden ayrılmasının ardından çatıya sıkışan güvercin, kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden kurtularak yere indi. Bu sırada sokak üzerinde bulunan bir kedi, yere inen güvercini saniyeler içinde yakalayarak hızla uzaklaştı. Olay yerine yakın bir yerdeki bahçeye ağzında güvercinle kaçan kedi, vatandaşlar tarafından dakikalarca aranmasına rağmen bulunamadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu güvercin kedi

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