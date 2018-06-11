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Şile Otoyolu’nda makas terörü ve kaza anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 11.06.2018 10:42 | Son Güncelleme

Şile Otoyolu Dudullu mevkiinde makas atarak araçların arasından geçmeye çalışan sürücü, otomobile çarparak kazaya neden oldu. Metrelerce sürüklenen araçlardan biri kontrolden çıkıp duvara çarparak durabildi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 14 Nisan Cumartesi günü saat 21.15 sıralarında Şile Otoyolu Dudullu mevkii Şile istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde trafik seyrettiği esnada hafif ticari araç, makas atarak 2 otomobilin arasından geçmek istedi. Sürücü araçların arasına girdiği esnada sol şeritte seyreden otomobile çarparak kazaya neden oldu. Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan sürücü duvara çarpıp yola savrulurken, otomobil şoförü de frene basarak durabildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kaza sonrası trafiğin durdurduğu otoyolda aracın ön tamponu da koparak yola düştü. Aracını durduran bir sürücü tamponu yoldan kaldırırken, makas atan sürücü de aracından inerek etrafta koşmaya başladı. Çevredeki sürücüler kazaya karışan araçların yardımına koşarken, otomobil sürücüsü ise yaşadığı şokla aracından inemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şile makas atma Kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
başkalarının canına kast var burada bakalım cezası ne olcak trafik kaza demezler inşallah
e5yu
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