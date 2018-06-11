Şile Otoyolu’nda makas terörü ve kaza anı kamerada

Olay, geçtiğimiz 14 Nisan Cumartesi günü saat 21.15 sıralarında Şile Otoyolu Dudullu mevkii Şile istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde trafik seyrettiği esnada hafif ticari araç, makas atarak 2 otomobilin arasından geçmek istedi. Sürücü araçların arasına girdiği esnada sol şeritte seyreden otomobile çarparak kazaya neden oldu. Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan sürücü duvara çarpıp yola savrulurken, otomobil şoförü de frene basarak durabildi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kaza sonrası trafiğin durdurduğu otoyolda aracın ön tamponu da koparak yola düştü. Aracını durduran bir sürücü tamponu yoldan kaldırırken, makas atan sürücü de aracından inerek etrafta koşmaya başladı. Çevredeki sürücüler kazaya karışan araçların yardımına koşarken, otomobil sürücüsü ise yaşadığı şokla aracından inemedi.
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