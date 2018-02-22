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Simle kaplanan vücutlar insanı adeta hipnotize ediyor

İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2018 20:18 | Son Güncelleme

Simle kaplanan vücutlar insanı adeta hipnotize ediyor.

Makyaj veya kıyafet üzerindeki parıltılara hepimiz alışkınız. Peki vücudun parıltılı olmasına alışabilecek miyiz? Simler şimdi vücutları kaplamaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
sim Vücut

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