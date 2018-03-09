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Şimşeğin elektrik direğine çarpma anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 09.03.2018 10:42 | Son Güncelleme

Erciyes Dağı'nda dün akşam dolu yağışı sırasında cep telefonu ile görüntü çeken bir kişi şimşeğin elektrik direğine çarpma anını da kaydetti.

Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'nda dün gece dolu yağdı. Erciyes'ten Develi ilçesine seyahat eden bir vatandaş cep telefonu ile dolu yağışını görüntülerken, tesadüfen şimşeğin elektrik direğine çarpma anını da kaydetti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Kayseri'de yağışlı havanın gün boyu devam etmesi, haftasonu ise yağışlı havanın yerini güneşe bırakacağı ve hava sıcaklığının 13 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Şimşek Yıldırım

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