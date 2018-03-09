Şimşeğin elektrik direğine çarpma anı kamerada

Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'nda dün gece dolu yağdı. Erciyes'ten Develi ilçesine seyahat eden bir vatandaş cep telefonu ile dolu yağışını görüntülerken, tesadüfen şimşeğin elektrik direğine çarpma anını da kaydetti.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Kayseri'de yağışlı havanın gün boyu devam etmesi, haftasonu ise yağışlı havanın yerini güneşe bırakacağı ve hava sıcaklığının 13 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor. (İHA)
Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!
Afrin merkez sınırına ulaşıldı! Bölgeden art arda son dakika haberler geliyor
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
ABD'den kritik Türkiye açıklaması
Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
AK Parti'den 'ittifak' açıklaması: Çağrıda bulunuyoruz
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Instagram'ın müthiş özelliği! Profiline giren herkes bir bir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum