Şimşeğin elektrik direğine çarpma anı kamerada

Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'nda dün gece dolu yağdı. Erciyes'ten Develi ilçesine seyahat eden bir vatandaş cep telefonu ile dolu yağışını görüntülerken, tesadüfen şimşeğin elektrik direğine çarpma anını da kaydetti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Kayseri'de yağışlı havanın gün boyu devam etmesi, haftasonu ise yağışlı havanın yerini güneşe bırakacağı ve hava sıcaklığının 13 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor. (İHA)