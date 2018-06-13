Sineklerden kurtulmayı vadeden pazarlamacı duyanları güldürüyor

Gaziantep'in Barak Ovası olarak bilinen Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçelerine bağlı köylerinde yaz döneminde artan sinekleri fırsat bilen bir pazarlamacı, aracındaki cibinlik olarak bilinen ve sineklerden koruyan tülü ilginç bir yöntem ile satıyor.

Aracında bulunan megafon ile kurduğu cümlelerle önce insanları korkutan pazarlamacı daha sonra ise sineklerden kurtulmayı vadediyor. Kullandığı kendine has yöntem ile sinekten yağ çıkaran pazarlamacı, kendisini görenleri ve duyanları da gülümsetiyor.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

İlginç pazarlama yöntemini cep telefonu ile de kaydeden bölge insanı, görüntüleri sosyal medyadan da paylaştı. Binlerce kez izlenen görüntüler, sosyal medya kullanıcıların yoğun ilgisini de görüyor.

