Sınıfta yılan paniği! Bir anda öğrencilerin arasında daldı

Çin'in Guangdong eyaletinde yaşanan olayda öğrenciler sınıfta ders görürken yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan öğrencilerin arasına daldı. Sınıfa yılan girmesinden dolayı öğrenciler panik halinde kaçışmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan o görüntü korku dolu anları gözler önünüe serdi.
Uzman raporlarında, bu yılanın hava sıcaklığı uygun olan bir yer aradığından dolayı içeri girdiği ve zehirsiz olduğu bildirildi.
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