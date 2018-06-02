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Sınıfta yılan paniği! Bir anda öğrencilerin arasında daldı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

Güneydoğu Çin'de eşine az rastlanır cinsten bir olay yaşandı. Yılan ders görülen sınıfa daldı.

Çin'in Guangdong eyaletinde yaşanan olayda öğrenciler sınıfta ders görürken yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan öğrencilerin arasına daldı. Sınıfa yılan girmesinden dolayı öğrenciler panik halinde kaçışmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan o görüntü korku dolu anları gözler önünüe serdi.

Uzman raporlarında, bu yılanın hava sıcaklığı uygun olan bir yer aradığından dolayı içeri girdiği ve zehirsiz olduğu bildirildi.

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çin yılan Ders öğretmen

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