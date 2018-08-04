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Sınıftaki dehşet anları ölüm getirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 04.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

Hindistan'da aralarında tartışma çıkan iki öğrenci daha sonra kavgaya tutuşunca korkunç son kaçınılmaz oldu.

Hindistan'da Thoothukudi bölgesinde bulunan bir lisede yaşanan olayın görüntüleri kavganın boyutunu gözler önüne serdi. İki öğrenci arasında sınıfta tartışma çıktı ve sonrasında kavgaya dönüştü. Kavga eden çocuklardan biri sinirlerinin dozunu aşınca kavga ettiği diğer öğrenciyi yere fırlattı. Yere düşen çocuk bir anda hareketsiz kaldı.

Kavgaya tanıklık eden diğer çocuklar da o anlarda adeta dondu kaldı. O sırada bilincinin yerinde olmadığı belirtilen çocuk, hemen hastaneye kaldırılıyor. Ancak hastane yetkilileri talihsiz çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Öte yandan öğrenciyi yere fırlatan diğer çocuk da olaydan kısa süre sonra ortadan kayboldu. Eve dönmemesi üzerine yapılan aramalar sonrasında bu çocuğun cesedi de okulun yakınında bulunan bir kuyuda bulundu. Çocuğun öldürüldüğü ya da intihar ettiği ihtimalleri üzerine soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan lise kavga ölüm

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