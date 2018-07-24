HABER

Sinirli adam, genç kızı böyle fırlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.07.2018 21:41 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Kalabalığın üstünde yavaş yavaş süzülürken bir anda sinirli bir kişinin olaya el atmasıyla, kadını metrelerce ileriye fırlattı. Sosyal medyada yayılan görüntü, izleyenleri şaşkına çevirdi.


PARTNER'Estetik bir fotoğraf değil''Estetik bir fotoğraf değil'
Herkes şoke oldu! Kaplan, aslana saldırdıHerkes şoke oldu! Kaplan, aslana saldırdı
Köpek, bisiklete binen maymunun peşini bırakmadıKöpek, bisiklete binen maymunun peşini bırakmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genç kız adam

En Çok Okunan Haberler

Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Herkes şoke oldu! Kaplan, aslana saldırdı

Herkes şoke oldu! Kaplan, aslana saldırdı

Köpek, bisiklete binen maymunun peşini bırakmadı

Köpek, bisiklete binen maymunun peşini bırakmadı

İngiliz Kraliyet Muhafızı, Çinli kadını böyle itti

İngiliz Kraliyet Muhafızı, Çinli kadını böyle itti

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Kars'ta, eşeğe işkence kamerada

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Kars'ta, eşeğe işkence kamerada

Erdoğan'ın afişini gören çocuk ‘dede’ diyerek elinden öptü

Erdoğan'ın afişini gören çocuk ‘dede’ diyerek elinden öptü

Cesur kız köpek balığını çıplak elleriyle kurtardı

Cesur kız köpek balığını çıplak elleriyle kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.