Şirket CEO'su çelik yeleği böyle test etti

Çelik yelek şirketin CEO'su firmanın ürettiği yeleği inanılmaz bir şekilde test etti. İşte savunma teknolojileri üreten bir şirket olan Ukrainian Armor'un iddialı çelik yeleğini deneyen Vyacheslav Nalyvaiko isimli CEO'nun o görüntüleri.
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