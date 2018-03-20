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Şirket CEO'su çelik yeleği böyle test etti

İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2018 16:19 | Son Güncelleme

Çelik yelek şirketin CEO'su firmanın ürettiği yeleği inanılmaz bir şekilde test etti.

Çelik yelek şirketin CEO'su firmanın ürettiği yeleği inanılmaz bir şekilde test etti. İşte savunma teknolojileri üreten bir şirket olan Ukrainian Armor'un iddialı çelik yeleğini deneyen Vyacheslav Nalyvaiko isimli CEO'nun o görüntüleri.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrainian Armor Vyacheslav Nalyvaiko çelik yelek

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