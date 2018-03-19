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Sirkte feci ölüm anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2018 12:51 | Son Güncelleme

Sirkteki gösteri sırasında akrobatlardan biri asıldığı ipi tutamadı ve yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Düzenlenen sirk gösterisinde iki akrobatın gösterisi sırasında akrobatlardan biri asıldığı ipi tutamadı ve yüksekten yere düştü. Olayda ağır yaralanan şahıs, hemen hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Amerika'nın Flo Rida eyaletinde gerçekleşen olay sosyal medyada da yankı uyandırdı.

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sirk ABD Florida akrobat

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