Sirkte feci ölüm anı kamerada

Düzenlenen sirk gösterisinde iki akrobatın gösterisi sırasında akrobatlardan biri asıldığı ipi tutamadı ve yüksekten yere düştü. Olayda ağır yaralanan şahıs, hemen hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Amerika'nın Flo Rida eyaletinde gerçekleşen olay sosyal medyada da yankı uyandırdı.
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