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Şişen batarya elinde böyle patladı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.04.2018 10:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da telefon tamiri yapan bir kişi, şişen bataryayı telefondan çıkardığı sırada neye uğradığını şaşırdı. Bataryanın bir anda patlayıp alev alması ile ölümden dönen esnaf, son bir hamlesi ile dükkanını yanmaktan kurtardı. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde telefon tamirciliği yapan Berat Metin, geçtiğimiz günlerde bozuk bir telefonu tamir etmek istedi. Önce telefonu inceleyen Metin, bir süre sonra bataryayı çıkarıp kontrol etmek istedi. Bataryayı eline aldığı sırada şiştiğini fark eden Metin, bataryanın patlayıp alev alması ile neye uğradığını şaşırdı.

Ölümden dönen Metin, patladıktan sonra alev topuna dönen bataryanın dükkanını küle çevirmemesi için ayaklarıyla kapı dışına sürükledi. Yaşanan tüm bu olaylar dükkanda bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır batarya patlama

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