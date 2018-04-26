Şişen batarya elinde böyle patladı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde telefon tamirciliği yapan Berat Metin, geçtiğimiz günlerde bozuk bir telefonu tamir etmek istedi. Önce telefonu inceleyen Metin, bir süre sonra bataryayı çıkarıp kontrol etmek istedi. Bataryayı eline aldığı sırada şiştiğini fark eden Metin, bataryanın patlayıp alev alması ile neye uğradığını şaşırdı.
Ölümden dönen Metin, patladıktan sonra alev topuna dönen bataryanın dükkanını küle çevirmemesi için ayaklarıyla kapı dışına sürükledi. Yaşanan tüm bu olaylar dükkanda bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)
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