Şişen cep telefonu bataryası patladı

Sivas'ta şişen cep telefonu bataryası tamircinin elinde patladı. Patlama anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olay, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu satışı ve tamiri yapan dükkanda meydana geldi.
Cep telefonunun bataryası şişen müşteri telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisi İsmail Bayat'a getirdi. Telefondan çıkarılan batarya tezgahın üzerindeyken bir anda patlayarak alev aldı. Telefon tamircisi Bayat alev alan bataryaya eliyle müdahale ederek dükkandan dışarı çıkardı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)
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