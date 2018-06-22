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Şişli'de itfaiye aracının devrilme anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 22.06.2018 16:19 | Son Güncelleme

Şişli'de itfaiye aracının devrilme anı kamerada

Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda itfaiye aracı devrildi. Aracın içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları yapıldı. Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda itfaiye aracının devrilme anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Şişli Kaza

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