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Siyahi gençlerden rahatsız olan kadına muhteşem cevap

İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

Evinin önünde siyahi gençlerin barbekü yapmasından şikayetçi olan kadına en güzel cevabı veren muhteşem insanlar.

İki hafta önce beyaz bir kadın, evinin önündeki parkta siyahi gençlerin barbekü yapmasından endişe duyarak polise şikayetçi olmuştu ve olay haberlere yansımıştı. Bu hafta sonu aynı parkta bu sahneyi kaydetmişler. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Barbekü siyahi gençler sosyal medya

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