Siyahi gençlerden rahatsız olan kadına muhteşem cevap

İki hafta önce beyaz bir kadın, evinin önündeki parkta siyahi gençlerin barbekü yapmasından endişe duyarak polise şikayetçi olmuştu ve olay haberlere yansımıştı. Bu hafta sonu aynı parkta bu sahneyi kaydetmişler. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

