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Siz nasıl insansınız! Kediyi paraşütle camdan fırlattılar

İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2018 20:52 | Son Güncelleme

Kediye paraşüt takıp, pencereden atan canilerin görüntüleri büyük tepki topladı.

Rusya'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde caniler, kediye paraşüt takarak pencereden fırlattılar. O anlarda oldukça eğlenen kişilerin kaydettikleri görüntüler büyük tepki topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya kedi paraşüt

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