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Skandal görüntü! Eşya taşır gibi motosikletle çocuk taşıdı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2018 15:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir motosikletten sarkıtılarak götürülen çocuğun görüntüleri pes dedirtti. Motosikletin arkasından giden bir otomobildekiler tarafından çekilen görüntülerde, küçük çocuğun motosikletten sarkıtılarak bir eşya gibi taşındığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da çekildiği iddia edilen görüntülerde motosikletle trafikte ilerleyen iki kişi, küçük bir çocuğu adeta eşya gibi taşıdı. Motosikletin arkasında oturan şahıs, bir eliyle öndeki sürücüye tutunmaya çalışırken diğer eliyle de motosikletin dışında sarkıttığı çocuğu tutmaya çalıştı. Vücudunun tamamı motosikletin dışında kalan çocuğu görenler cep telefonuna sarıldı. Çocuğun eşya gibi taşınması yürekleri ağırlara getirdi. Trafikte bu şekilde kilometrelerce yol alan motosiklet, daha sonra gözden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Çocuk Motosiklet

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