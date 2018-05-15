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Şoför koltuğunu boş bırakarak araba kullanan trafik canavarı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 15.05.2018 20:33 | Son Güncelleme

Aksaray’da otomobilin hızını sabitleyerek yan koltuğa geçen trafik magandası hem kendi canını, hem de diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye attı.

Olay, geçtiğimiz günlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otogar yan yoldan şehir merkezi istikametine seyreden otomobil sürücüsü, aracın hızını sabitledikten sonra şoför koltuğundan kalkarak yolcu koltuğuna geçti. Buradan direksiyon kontrolünü sağlayarak aracı kullanan sürücü tüm olan biteni telefonla yanındaki arkadaşına çektirdi. Yolcu koltuğunda hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak 100 ile 110 kilometre hızla otomobili kullanan sürücü, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşınca büyük tepki aldı. Yolcu koltuğunda araç kullanırken aynı zamanda ne kadar tehlikeli olduğunu anlatan maganda sürücü, ayrıca kimsenin denememesi için uyarılarda bulundu. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri sürücünün kimliğini belirleyerek Meydan Mahallesinde bulunan evine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan sürücü Y.U. (30) gözaltına alınırken, kamerayı kullanan kadın B.L. (31)’de evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen sürücü, gazetecilerin sorularına, “Bir anlık gençlik gafleti abi, çok pişmanım” dedi. Sürücü ve bayan arkadaşı Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray hız sabitleme maganda

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