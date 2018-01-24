Sokak köpeği 14 aylık bebeği parçaladı

Hindistan'da küçük bir çocuk, evinin önünde emekleyerek yürürken köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Riya Sahu isimli çocuğun 5 yaşındaki abisine emanet edildiği ve o esnada ailesinin evde olmadığı öğrenildi.

14 aylık Riya, Chhattisgarh eyaletindeki Raipur şehrindeki evlerinin önünde başıboş bir köpek tarafından parçalanarak öldürüldü. Komşuların hemen yardıma koşup ağır yaralı haldeki çocuğu hastaneye götürdükleri ancak küçük kızın hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.