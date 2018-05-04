Sokak köpeğinden örnek davranış

Ümraniye Tepeüstü Mevkiinde yayalar için kırmızı ışık yandığında vatandaşlar gibi yeşil ışığın yanmasını bekleyen sokak köpeğinin trafik duyarlılığı görenleri hayrete düşürdü. Köpeğin kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte beklemesi ve daha sonra yeşil ışıkla birlikte karşıya geçmesi yayaları şaşkına çevirdi.
Adeta yayalara ders niteliği taşıyan sokak köpeğinin duyarlılığını gören vatandaşlar bu anı cep telefonu ile kaydetti. (İHA)
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