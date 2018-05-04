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Sokak köpeğinden örnek davranış

İLGİNÇ HABERLER  | 04.05.2018 11:38 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını bekleyen sokak köpeği görenleri hayrete düşürdü.

Ümraniye Tepeüstü Mevkiinde yayalar için kırmızı ışık yandığında vatandaşlar gibi yeşil ışığın yanmasını bekleyen sokak köpeğinin trafik duyarlılığı görenleri hayrete düşürdü. Köpeğin kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte beklemesi ve daha sonra yeşil ışıkla birlikte karşıya geçmesi yayaları şaşkına çevirdi.

Adeta yayalara ders niteliği taşıyan sokak köpeğinin duyarlılığını gören vatandaşlar bu anı cep telefonu ile kaydetti. (İHA)

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