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Sokak köpeğini mutlu eden temizlik işçisi

İLGİNÇ HABERLER  | 25.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

Sokak köpeğini mutlu eden temizlik işçisi.

Yerde yatan köpeği süpürgesiyle mutlu eden temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyada ilgiyle izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
sokak köpeği tenizlik işçisi

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