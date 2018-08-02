Sokak köpeklerine yürüteç yaptılar

Tanca şehrinin sokaklarından “konjenital malformasyon” hastalığından kurtarılan bir grup köpeğe, hareketlerini kolaylaştırabilmek için tekerleklere bağlandı. Köpekler, tekerleklere bağlanmasının ardından koşmaya ve oynamaya başladı. "SFT Hayvan Grubu" Fas'ın Tanca şehrinde 2013 yılında hayvanları sokaktan kurtarmak için kurulmuştu. (İHA)

