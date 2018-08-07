Sokak müzisyenine danslarıyla işlik ettiler

ABD'nin New York şehrinde, sokakta müzik yapan bir kişi ve ona eşlik eden eğlenceli insanlar... Performansın güzelliğine güzellik katan eğlenceli ekibin o anları sosyal medyada ilgi gördü.
California'da tarihin en büyük yangını! Trump eyalet yetkililerini ve itfaiyecileri suçladı
'Eve erkek alıyor' sözünü duyunca çılgına döndü!
Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!
ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!
Bağcılar'da dehşet: 2 ölü
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi
CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama
Gözlerini açıp kapattığı iddia edilmişti! Rosalia Lombardo'nun mumyasının sırrı çözüldü
Bu düğünde herkes ikiz! Kim, kimin eşi? Anlamak mümkün değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum