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Sokak müzisyenine danslarıyla işlik ettiler

İLGİNÇ HABERLER  | 07.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

New York'ta cep telefonunun kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

ABD'nin New York şehrinde, sokakta müzik yapan bir kişi ve ona eşlik eden eğlenceli insanlar... Performansın güzelliğine güzellik katan eğlenceli ekibin o anları sosyal medyada ilgi gördü.

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ABD New York sokak müzisyeni dans sosyal medya

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