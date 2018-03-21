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Sokak ortasında hayrete düşüren göz muayenesi

İLGİNÇ HABERLER  | 21.03.2018 19:54 | Son Güncelleme

Sokak ortasında yapılan göz muayenesi görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Hindistan'da sokak ortasında steril olmayan ve hijyenden uzak bir şekilde yapılan göz muayenesi görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Göz Muayenesi

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