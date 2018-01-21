Sokak ortasında kadını döven adama meydan dayağı kamerada

İspanya'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, bir erkek taksiden yaka paça indirdiği bir kadını sürüklerken ve şiddet uygularken görülüyor. Olayı gören çevredeki insanlar da kadının yardımına koşarak şiddet uygulayan adama meydan dayağı attılar.
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