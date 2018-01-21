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Sokak ortasında kadını döven adama meydan dayağı kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 21.01.2018 19:33 | Son Güncelleme 40 dakika önce

İspanya'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, bir erkek taksiden yaka paça indirdiği bir kadını sürüklerken ve şiddet uygularken görülüyor. Olayı gören çevredeki insanlar da kadının yardımına koşarak şiddet uygulayan adama meydan dayağı attılar.

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Anahtar Kelimeler:
dayak kadına şiddet İspanya

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